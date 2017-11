Advogado da "Natal Melhor" diz que pesquisa da Consult não fornece dados de territorialidade Divulgação dos números foi proibida pela Justiça Eleitoral; presidente do Instituto está inconformado.

A divulgação dos dados da pesquisa Tribuna do Norte/Consult, que estava prevista para este domingo (14), foi suspensa devido a uma determinação da Justiça Eleitoral. A juíza da 3ª Zona acatou um pedido da coligação “Natal Melhor” – que tem Micarla de Sousa (PV) como candidata a prefeita –, que argumentou que faltavam dados sobre a forma como a pesquisa foi realizada.



De acordo com o advogado André Castro, que defende a “Natal Melhor”, a Consult divulgou informações sobre o número de homens e mulheres entrevistados, bem como a idade dos que foram ouvidos. No entanto, Castro afirma que não foram informados os dados sobre o número de pessoas que foram ouvidas em cada bairro ou região.



“Não digo que a pesquisa está certa ou errada, mas é necessário que sejam expostos dados que comprovem que os números representarão a proporcionalidade para termos a certeza de que a pesquisa será legítima, e foi por isso que pedi a suspensão da divulgação”, argumentou o advogado.



Ainda segundo André Castro, caso os métodos de coleta sejam informados e a coligação entenda que houve equívoco na forma como a pesquisa foi realizada, ele entrará com uma representação na Justiça Eleitoral pedindo a nulidade da pesquisa.



Por outro lado, o presidente da Consult, Paulo de Tarso, afirma que todas as pesquisas realizadas pelo instituto em Natal e em João Pessoa seguem rigorosamente a mesma metodologia, e que não vê motivos para a suspensão da divulgação dos dados. Dessa forma, Paulo de Tarso afirma que seus advogados já estudam uma medida para que a divulgação possa ser liberada.



“Ainda neste sábado deveremos questionar a decisão da Justiça, mas não posso afirmar se poderemos divulgar os números no domingo”, disse.



Para o presidente da Consult, é estranho que o pedido de suspensão tenha partido “da coligação da candidata que vem liderando as pesquisas em Natal”.



Além das intenções de voto para a Prefeitura do Natal, a pesquisa também trata sobre a intenção de votos para vereador e sobre a avaliação da administração do município e do estado.