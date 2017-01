TRE aprova contas do PSB do exercício de 2006 A Representação 2626/2007 foi votada na sessão desta terça-feira (08).



O Tribunal Regional Eleitoral aprovou a prestação de contas do Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), referentes a 2006. A sessão ordinária do Pleno ocorreu nesta terça-feira (08).



O relator do processo do qual trata a Representação 2626/2007 foi o juiz Roberto Guedes. De acordo com ele a agremiação partidária sanou todas as irregularidades iniciais detectadas pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (CCIA) do Tribunal.



A decisão ocorreu em consonância com parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.







*Com informações da Assessoria/TRE