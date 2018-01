Sejuc requer licenças ambientais para construções de cadeias públicas no interior do Estado

O Diário Oficial do Estado publicou na edição desta terça-feira (23), dois avisos de licenças simplificadas requeridas pela Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejuc) ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) para as construções de duas cadeias públicas no interior do Estado.De acordo com a Sejuc, as construções serão feitas na comarca de Ceará Mirim, situada na localidade Jacoca de Cima e a outra, na comarca de Macau, na localidade Canto do Major, na zona de extensão urbana da cidade.O procedimento foi solicitado pela área de engenharia do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), através de notas técnicas, para que possa haver a aprovação final dos projetos, com a conseqüente liberação dos recursos dos convênios para o inicio das construções.Dentro dos esforços do Governo do Estado para o enfrentamento do problema do déficit de vagas para presos provisórios no sistema penitenciário estadual, encontra-se em construção a cadeia pública da comarca de Nova Cruz, com o término de suas obras previsto para o primeiro semestre do próximo ano.Atualmente, existem apenas três cadeias públicas nas 67 Comarcas do Estado, quando a Lei da Execução Penal (LEP), diz que em cada uma deve existir, pelo menos, uma cadeia. A Sejuc informou ainda que é prevista, também, a construção de outro presídio em Extremoz, cuja liberação do terreno está sendo providenciado pela Prefeitura Municipal.



*Fonte: Sejuc.