Morre o compositor baiano Dorival Caymmi

Divulgação Dorival Caymmi estava doente desde 2007.

Dorival Caymmi nasceu em Salvador no dia 30 de abril de 1914. Sua ligação com a música veio desde a infância. O pai era funcionário público e músico amador, tocava violão, piano e bandolim, e a mãe cantava em meio aos afazeres do lar.Em 60 anos de carreira, gravou cerca de 20 discos, mas o número de versões de suas músicas feitas por outros intérpretes é praticamente incalculável. Sua obra, considerada pequena em quantidade, compensa essa falsa impressão com inigualável número de obras-primas. A editora Lumiar lançou em 1994 o songbook com suas obras, acompanhado por três CDs.As canções que celebrizaram Caymmi versam na maioria das vezes sobre temas praieiros ou sobre a Bahia e as belezas da terra. Ele se vai mas deixa, além da obra, os filhos Dori, Danilo e Nana, todos músicos.