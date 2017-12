Promotora diz que construtora tem direito de recorrer

Gabriela Duarte Gilka da Mata , promotora de Defesa do Meio Ambiente.

Entretanto, segundo ela, no momento em que se pesa o interesse individual (empresa) e o coletivo (população) na busca por uma água potável e um ambiente equilibrado é correto que a Justiça use o poder de cautela para evitar danos irreversíveis.Segundo a promotora, a juíza da Vara da Fazenda Pública de Parnamirim paralisou as obras no Condomínio Buena Vista para a realização de uma perícia. “É de extrema importância à perícia, que será feita pelo Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”, diz. Ele acrescenta que o desmoronamento das Dunas e o assoreamento do rio são notáveis.Gilka da Mata fez questão de ressaltar a importância do rio Pitimbu, sobretudo para as cidades de Natal e Parnamirim. “O rio Pitimbu é responsável pelo abastecimento humano da população de Natal e Parnamirim. As duas cidades estão vivenciando uma crise grave de abastecimento de água potável”, afirma. Atualmente, o rio está sendo protegido por sacos de cimento, que foram colocados pelo Exército para evitar maiores danos.As obras do Condomínio Buena Vista vêm sendo tocadas desde 2006. Elas foram paralisadas na fase de pavimentação, faltando apenas o acabamento final, paisagismo e a iluminação. Os 113 lotes do Condomínio já foram vendidos e duas casas já começaram a ser construídas. A entrega da obra está prevista para novembro deste ano.