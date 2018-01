ABC volta a decepcionar em casa e cai de goleada - análise Time se perdeu diante do Fortaleza e acabou perdendo de 4 a 1.

Uma das piores partidas do ABC na Série B do Brasileiro. Erros de arbitragem de um potiguar que mora em Roraima, desacerto e goleada - 4 a 1. Essa foi a tônica da partida desta terça-feira (23) à noite, no Frasqueirão, válida pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro.



O ABC até que começou a fazer um bom primeiro tempo, mas foi surpreendido pela armação tática do Fortaleza, objetivo nos contra-ataques. O time de Arthur Neto controlava a bola, fazia as melhores jogadas, e finalizaca mal,além de não se fechar como devia para evitar os contra-ataques. O tricolor teve três chances, todas com Bambam,o garoto potiguar de Pendências, e numa delas ele fez 1 a 0.



No segundo tempo, numa inversão absurda de lateral, o caraubense Françuár Fernandes voltou a prejudicar o ABC. O lateral pegou o time desarrumado. Simão fez 2 a 0. Depois aconteceu um lance capital:o jogador Osvaldo entrou driblando na área,Alexandre Oliveira foi para o choque, Françuá deu pênalti e ainda expulsou Alexandre, que não era o último homem como manda a regra. Ele já tinha amarelo, mas a falta, se houve, não foi violenta. 3 a 0 para Françuar.



Com um homem a menos,e má atuação de Luizinho Netto, Rodriguinho, Panda e Warley, o alvinegro não mostrava poder de reação. As mudanças - Bosco para Panda, Alexandre no lugar de Rodriguinho, e Marcelino na vaga de Warley - em nada alteraram o panorama da partida. A situação do ABC volta a ficar preocupante.



Também está novamente evidente o quanto fazem falta nesse time do ABC, jogadores como Márcio Santos,Ben-Hur, Rogerinho, Ivan e até Valdir Papel. Cabe uma pergunta também: onde está Rodriguinho, o garoto de grande habilidade que havia antes do tal trabalho de fortalecimento muscular?



As contratações de Judas Tadeu, presidente, atendendo a pedidos do ex-treinador Ferdinando Teixeira - Luzinho Netto e Warley - estão longe de agradar e ajudar ao ABC. Luizinho Netto foi vaiado durante todo o segundo tempo.



Para o Fortaleza, que nada tem a ver com isso, uma importante vitória fora de casa, 4 a 1. Os cearenses souberam aproveitar os contra-golpes e chegaram à vitória com gols de Bambam, Simão, e Osvaldo (2).



Com o resultado, a equipe cearense deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 13 ª posição, com 30 pontos ganhos. Já o ABC, duas posições acima, tem 33 pontos e aproveita a cada rodada a gordura conseguida no começo da competição.



Próximos Jogos

Os dois times voltam a jogar já neste sábado, pela 28ª rodada da Série B. Depois de enfrentar o Tricolor, o ABC joga contra o Ceará, no Estádio Castelão, em Fortaleza, a partir das 16h10. Já o Fortaleza enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiânia, às 20h30.



Ficha Técnica





ABC

Raniere; Luisinho Netto, Paulo César, Valnei e Panda (Bosco); Alexandre Oliveira, Márcio Hahn, Rodriguinho (Alexandre) e Fabiano Gadelha; Ronaldo Capixaba e Warley (Marcelinho).

Técnico: Artur Neto.



Fortaleza

Tiago Cardoso; Michel, Gaúcho, Preto (Bruno Sosa) e Chiquinho (Eusébio); Erandir, Tiago Almeida, Josimar e Simão; Adailton e Bambam (Osvaldo).

Técnico: Heriberto da Cunha.



Local: Estádio Frasqueirão, em Natal – RN

Árbitro: Françuar Fernandes da Silva - RR



Resuultados de hoje



Barueri-SP 3 x 1 Brasiliense-DF

Paraná-PR 2 x 1 América-RN

Criciúma-SC 1 x 1 Vila Nova-GO

Santo André-SP 1 x 3 Ponte Preta-SP

Bahia-BA 1 x 0 Juventude-RS

Gama-DF 1 x 2 São Caetano-SP

Marília-SP 0 x 0 CRB-AL

Ceará-CE 0 x 0 Avaí-SC

ABC-RN 1 x 4 Fortaleza-CE