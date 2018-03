Aliados vão à casa de Fátima Bezerra prestar solidariedade

Luana Ferreira Lideranças políticas prestam solidariedade à Fátima Bezerra

Além dos políticos, dezenas de jovens petistas ocuparam a casa da deputada federal que, emocionados, gritavam as palavras de ordem: “o povo avança, pra valer, Fátima orgulho do PT”.Entre palavras de elogio à Fátima Bezerra, os coligados defenderam continuação da aliança em 2010.“Acredito que a aliança será mantida nos pleitos que virão. Nós demonstramos afinidades, idéias em comum, projetos”, defendeu o senador, que deve fazer dupla com a governadora para a vaga do senado no próximo pleito.