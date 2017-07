Fátima Bezerra foi quem mais gastou na campanha para a Prefeitura, até o momento

Vlademir Alexandre Fátima Bezerra ainda não recebeu recursos do PT para a campanha.

De acordo com os dados do TSE, Fátima Bezerra arrecadou R$ 74 mil reais, sendo R$ 4 mil doações de pessoas físicas e R$ 70 mil oriundos de doações de pessoas jurídicas. No entanto, desse dinheiro arrecadado já foram gastos R$ 71.651,50, colocando a deputada do PT como a candidata à Prefeitura do Natal que mais gastou até o momento.Por outro lado, a deputada Micarla de Sousa teve gastos próximos aos de Fátima, somando uma despesa total de R$ 68.315,73, até o momento. Contudo, a ex-presidente do PV já arrecadou R$ 210.015,00, sendo R$ 5 mil oriundos de doações de pessoas físicas, R$ 4 mil que saíram do próprio bolso da candidata, e R$ 201.015,00 mil que estão qualificados como “outros recursos de partido político”, não correspondendo ao fundo partidário.O candidato Wober Júnior (PPS) arrecadou R$ 45 mil e gastou R$ 32.011,00; Sandro Pimentel (PSOL) conseguiu R$ 2.210,00 e gastou R$ 1.360,77; Miguel Mossoró (PTC) obteve R$ 4.400,00 e gastou R$ 400, enquanto Dário Barbosa (PSTU), de acordo com o site do TSE, não arrecadou nem gastou nada.Entre os candidatos à Prefeitura, o único que apresentou apenas recursos próprios foi o advogado Joanílson de Paula Rêgo (PDSC). De acordo com os dados publicados pelo TSE, o candidato “doou” para sua campanha R$ 10.910,99, que corresponde a todo o dinheiro arrecado até o momento. Os gastos do candidato foram de R$ 6.435,99.