Delegado suspeita que "Pipo" participou do atentado contra "João Grandão"

O assaltante Edson Franklin Vieira Bezerra, o "Pipo", executado a tiros na quarta-feira (17), é suspeito de ter participado do atentado contra o ex-PM João Maria da Costa Peixoto, o “João Grandão”, fato ocorrido no dia 8 de setembro. A informação foi confirmada pelo subsecretário de Segurança Pública e Defesa Social, delegado Maurílio Pinto de Medeiros.



Ele lembrou que “Pipo” e “João Grandão” tiveram uma desavença quando estiveram presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz e brigaram. “João deu uma tapa na cara de ‘Pipo’. Ele disse que aquilo não ficaria daquele jeito e iria se vingar”, disse.



A forma como “Pipo” foi morto chamou a atenção do delegado. “Ele foi morto com quatro tiros no rosto. Sem direito a defesa. Tudo bem planejado. Coisa típica de grupo de extermínio”, comentou.



Maurílio disse que "João sabe quem foi que fez isso com ele, mas não vai falar nada a polícia. O que ele vai querer agora é vingança. Não tenho a menor dúvida que mais gente vai morrer."



O Nominuto.com teve acesso ao depoimento prestado por “Pipo” em 30 de agosto de 2006 onde ele conta como conheceu Ricardo Wagner Sabóia Carvalho, o “capitão Sabóia”, em Mossoró.



Em determinado trecho do depoimento, “Pipo” conta que “capitão Sabóia” pediu a ele que “entrasse no site do Tribunal de Justiça, e em particular a Vara de Execuções Penais de Fortaleza, para saber quantos crimes estava sendo processado em seu nome (...) e passou a ter conhecimento dos processos que tramitavam em desfavor do mesmo (capitão Sabóia), entre eles crimes de roubos, homicídio, formação de quadrilha, pistolagem, latrocínio, estupro (...)”.



Ainda no depoimento, “Pipo” disse que “foi informado através do próprio ‘capitão’ que a permanência na cidade (de Mossoró) era para realização de assaltos e pistolagens”. O subsecretário declarou que “Capitão era do bando de Valdetário Carneiro. Ele era o armeiro, o cara que fornecia as armas para a quadrilha”.



No documento, “Pipo” nega ter procurado “Capitão Sabóia” para praticar três crimes de pistolagem sendo dois contra soldados da Polícia Militar, em Mossoró, e o outro contra o próprio delegado Mauríio Pinto.



Maurílio Pinto revelou que “ele (Pipo) estava planejando alguns crimes de pistolagem junto com o ‘capitão Sabóia’, que também é acusado de outros crimes”. Segundo o subsecretário, “capitão” está preso no presídio de Caicó, o “Pereirão”.