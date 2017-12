VLT não é utopia, defende Fátima Bezerra

Arquivo Nominuto Fátima Bezerra: "Vamos resgatar a credibilidade do SUS"

Em entrevista ao jornalista Geider Henrique no RN TV 1ª. edição desta quarta-feira (17), a candidata Fátima Bezerra (“União por Natal”) voltou a defender a proposta do Veículo Leve Sobre Trilhos para melhorar a questão do trânsito em Natal.“O VLT não é utopia, ele é viável, faz parte da nossa proposta metropolitana e vamos contar com o apoio do presidente Lula”, disse a petista. A proposta tem recebido críticas de concorrentes por não ter orçamento certo na União.Sobre a coligação “União por Natal”, Fátima Bezerra disse que Natal não deve ser pensada como uma ilha e que a aliança que abarca os partidos da governadora, do prefeito, do presidente do senado e do presidente da república “expressa governabilidade.”Em relação à saúde, a deputada defendeu a criação de um hospital municipal para realização de cirurgias de rotina, academias para que a população se exercite e na melhoria do atendimento nos postos de saúde e em policlínicas. “Vamos resgatar a credibilidade do SUS”, prometeu.