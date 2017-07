Vela: Robert Scheidt e Bruno Prada estréiam com décimo lugar no star

Em mais um dia de poucos ventos, apesar da previsão do tempo dizer o contrário, o bicampeão dos Jogos Olímpicos Na laser Robert Scheidt fez sua estréia olímpica em uma nova classe, a star.Das duas regatas programadas para esta sexta-feira (15), apenas uma foi realizada no Centro Olímpico de Vela de Qingdao, cidade-sede do esporte nos Jogos Olímpicos Pequim 2008.Os brasileiros começaram disputando a liderança, mas uma mudança de 50 graus no vento os fez cair muitas posições e terminar em décimo.Os suecos Fredrik Loof e Anders Ekstrom foram os vencedores. A segunda regata prevista para esta sexta foi adiada para este sábado, 16.

*Fonte:www.cob.org.br