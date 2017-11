Morre Richard Wright, tecladista e fundador do Pink Floyd Músico estava com 65 anos e sofria de câncer. Informação foi confirmada por porta-voz da banda.

O músico e tecladista Richard Wright, um dos fundadores do grupo de rock progressivo Pink Floyd, morreu nesta segunda-feira (15). A informação foi revelada por um porta-voz do grupo. Wright estava com 65 anos e sofria de câncer.



Wright conheceu os também membros do Pink Floyd Roger Waters e Nick Mason na faculdade. Juntos eles formaram a banda Sigma 6, que viria a se tornar o Pink Floyd.



O músico compôs e fez os vocais em algumas das principais canções do grupo, incluindo "The great gig in the sky" e "Us and them", do clássico "The dark side of the moon", de 1973.



Instrumentista talentoso, Wright lançou seu primeiro álbum solo em 1978, batizado de "Wet dream". No início da década de 1980, deixou o Pink Floyd e formou a banda Zee.



Já em 1987, o músico retornou ao Floyd para o álbum "A momentary lapse of reason". Sua última apresentação com os integrantes reminiscentes da banda foi em 2005, no festival Live 8.

Fonte: G1