Polícia Civil prende acusado de integrar quadrilha de assaltantes da grande Natal

Divulgação/ Degepol Material foi apreendido na casa de Eliabe.

Pelo menos seis homens integram o bando e, cumprindo cinco mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram diversos materiais fruto de assaltos, munições de calibres variados, além de R$ 7.367 em espécie, vários cartões de créditos roubados e cheques.O delegado Ulisses de Souza, titular da Delegacia Especializada em Defesa e Propriedade de Cargas e Veículos, explicou que a quadrilha começou a ser investigada a partir das denúncias de roubo de carros.“Nós iniciamos os trabalhos e solicitamos cinco mandados de busca e apreensão à 4ª Vara Criminal de Natal. Com isso, com apoio da Delegacia de Furtos e Roubos (Defur) e da Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deicor), chegamos até Eliabe nesta terça-feira”, disse.Ele foi preso em casa na avenida Maranguape, em Nossa Senhora da Apresentação, zona Norte de Natal. No local, os policiais encontraram R$ 7.367 em espécie, mais de 30 cartões de créditos e cheques em nome de terceiros, uma roupa de militar do Exército, com o nome de Eliabe, uma bala-clave (capuz), dois computadores, sendo um notebook, aproximadamente cem munições de vários calibres, como 9 milímetros, 380 e 38 e duas de fuzil 762.Além disso, a polícia apreendeu cinco celulares, três aparelhos mp3, caixas de celulares ainda com notas fiscais, uma faca ninja e uma motocicleta Shadow, de placas MYR-9205, avaliada em R$ 30 mil. Devido à grande quantidade de objetos pessoais encontrado na casa, como uma luneta, o delegado acredita que várias pessoas poderão fazer o reconhecimento.Ulisses de Souza informou que a quadrilha é responsável por arrastões na capital, na grande Natal e na região litorânea. “As pessoas que tiverem sido vítima de algum crime semelhante podem procurar a Deprov ou ligar para o 3232-6313. Elas podem reconhecer os objetos ou até mesmo o Eliab. Agora, vamos dar continuidade as investigações para prender o restante da quadrilha”, ressaltou o delegado.