Atentado a João Grandão: delegado faz diligências no interior

Fred Carvalho César Rodrigues fará diligências no interior do Estado nesta quinta

“Obtivemos algumas informações nesta quarta e vamos checá-las. No momento, a única coisa que posso adiantar é que continuamos investigando o caso”, falou o delegado. Ele não informou os nomes das cidades onde fará diligências.Nesta quarta-feira (10), César Rodrigues ouviu as três primeiras pessoas listadas para prestar depoimento. Entre os ouvidos está a mãe de João Grande, que é a única testemunha ocular do atentado ocorrido na noite da segunda-feira (8), em Neópolis. Outro ouvido foi o dono do bar onde Grandão pediu por socorro após a tentativa de homicídio.João Grandão, que foi expulso da Polícia Militar após ser condenado por um assassinato, sofreu um atentado na segunda, no momento em que saía de casa para ir à faculdade de Direito que cursa. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, quatro homens em um Fiat Uno o abordaram assim que ele entrou no Gol dele.Grandão foi atingido por cinco disparos. Ele conseguiu revidar ao atentado e matou um dos criminosos. Wagner Florêncio da Costa Silva, que tinha 24 anos, morreu após ser atingido com um tiro no peito. Ele era condenado de Justiça e estava foragido.João Maria da Costa Peixoto ganhou notoriedade na crônica policial após ser preso, em 2002, sob acusação de integrar um grupo de extermínio responsável por vários assassinatos na Grande Natal.