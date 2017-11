ABC vai pagar R$ 600 de multa por atraso O alvinegro foi punido pelo STJD por um minuto de atraso no jogo contra a Ponte Preta,dia 12 de agosto.

O ABC foi multado em R$ 600 por atraso de partida. A multa se deu pelo atraso atrasado a entrada em campo na partida contra a Ponte Preta, em Campinas, no dia 12 de agosto, em partida válida pela 18ª rodada da competição.



O atraso aconteceu na volta do intervalo. O time potiguar demorou um minuto a mais para retornar ao campo. O caso foi relatado na súmula da partida, pelo árbitro Fernando Rogério de Oliveira Assunção.



O ABC é o 11º colocado da Série B do Brasileirão, com 30 pontos ganhos.