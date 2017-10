Mesmo contrariado, Clodoaldo Silva aceita se submeter ao teste de reclassificação

Arquivo/Nominuto Clodoaldo Silva aceitou fazer teste.

O “Tubarão Olímpico”, como foi chamado depois das seis medalhas de ouro e duas de prata conquistadas em Atenas, havia comunicado no domingo (31) sua intenção de não fazer o teste.Na terça-feira (2), ainda sem confirmar se ia se submeter à avaliação, Clodoaldo pediu ao IPC para que a data do teste fosse adiada para quinta (4), último dia para o procedimento.Os esportes paraolímpicos têm diversas separações de graus de deficiência que ajudam a nivelar os competidores. Representantes de um país não divulgado apresentaram um protesto, junto ao IPC, em junho, para que o atleta brasileiro fosse reavaliado quanto à sua classificação esportiva-funcional.A classe funcional do atleta já foi mudada antes, quando foi acatado o protesto da equipe espanhola, em dezembro de 2006. Entretanto, com um recurso dos brasileiros, o IPC voltou atrás na decisão em abril de 2007. A reavaliação do dia 4 (quinta-feira) está marcada para as 10h, no horário de Pequim, 11h a mais em relação ao horário de Brasília.