Mais de 50 empresas de Natal depositam o lixo clandestinamente

Os inúmeros lixões existentes em Natal são de conhecimento do Ministério Público Estadual (MPE), mas não é erradicando esses aterros clandestinos que o órgão pretende acabar com a disposição inadequada de resíduos sólidos na cidade.A Promotoria do Meio Ambiente está investigando mais de 50 empresas de grande porte que não colocam seu lixo no aterro sanitário de Ceará Mirim. Cada empresa dessas gera, no mínimo, 200 quilos ou 500 litros de lixo diariamente.O promotor do Meio Ambiente João Batista Machado tentou, por diversas vezes, atuar diretamente nos lixões, entretanto as pessoas apenas trocavam o local em que jogavam o lixo.Um dos aterros clandestinos mais famosos, o do bairro Bom Pastor, é alvo de um inquérito civil instaurado há mais de um ano. Mesmo assim, várias famílias de catadores sobrevivem do material reciclável retirado do local.“Esse problema do lixão é muito complexo. Envolve o sustento das pessoas que moram na área ao redor”, relatou o promotor que esteve no local e flagrou famílias inteiras trabalhando no meio do lixo. O MPE pretende agir na raiz do problema, atuando junto às empresas de grande porte que não possuem registro da destinação dos seus resíduos.

Entulhos

Um dos lixos mais despejados aleatoriamente, os entulhos da construção civil, não deverão mais ir para o aterro de Cidade Nova. Um acordo assinado entre o Ministério e a Prefeitura, na semana passada, definiu que um local deve ser encontrado urgentemente para receber esses resíduos. João Batista afirma o antigo lixão não tem licença ambiental. Hoje o aterro também funciona como estação de transbordo do lixo que sai de Natal para Ceará-Mirim.

Multa

Em outubro de 2007, as prefeituras de Natal e Parnamirim foram multadas pela Justiça Federal em 900 mil reais cada, por não terem cumprido a decisão judicial de extinguir os lixões e implantar programas de educação ambiental e coleta seletiva.A decisão de 1999 deveria ser cumprida em um ano. Mas passados sete anos não foram cumpridas nenhuma das determinações. Na época, a Justiça solicitava que a Prefeitura de Natal implantasse em 24 meses um plano de recuperação ambiental na área onde funcionava o lixão de Cidade Nova.A Prefeitura também foi obrigada, em seis meses, a dar uma solução para que o lixo colocado no antigo aterro não mais permanecesse a “céu aberto”.