Pedro Quithé: “O maior problema da cidade é a falta de caráter dos políticos" Candidato do PSL à Prefeitura de Natal foi o último a chegar à Fiern para a Sabatina.

O candidato do PSL à prefeitura do Natal pelo PSL, Pedro Quithé, disse estar com boas expectativas para a Sabatina do portal Nominuto.com, realizada na noite desta quarta-feira (13). Pedro foi o último a chegar à Casa da Indústria, local onde acaba de começar o evento.



Pedro Quithé enxerga a sabatina como a primeira oportunidade das pessoas conhecerem de frente os candidatos a prefeito de Natal. “O maior problema da cidade é a falta de caráter dos políticos, precisamos resolver isso”, disse, resumindo o que acha ser a solução para as dificuldades da capital potiguar.