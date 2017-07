Para onde vai o seu computador velho?

Fotos: Vlademir Alexandre Jogados em lixões, esses equipamentos são um sério risco para o meio ambiente.

A legislação brasileira obriga aos fabricantes e aos revendedores de equipamentos eletrônicos recolherem esses equipamentos, quando descartados, e darem uma destinação adequada. Ao município, cabe a fiscalização.Apesar da legislação ser de 2004, em Natal, apenas em julho deste ano esse trabalho começou a ser feito. “Nós formamos uma equipe de fiscais e agentes ambientais, elaboramos um cronograma e estamos começando a fazer visitas nos principais estabelecimentos”, afirma o diretor de operação da Urbana, Diogo Silva.Inicialmente, está sendo feito um trabalho de conscientização, mas após dois meses da primeira visita, a Urbana começará a aplicar as primeiras penalidades que podem ser uma notificação por escrito, multa de até 30 salários mínimos e suspensão do alvará.“Na fiscalização, vamos verificar se eles estão recebendo os equipamentos e se estão enviando ou para o aterro industrial — o mais próximo fica em Maceió — ou para a fábrica de reciclagem, em São Paulo”, avisa o diretor.O promotor do Meio Ambiente João Batista Machado diz que o lixo eletrônico é um problema que há poucos anos não se tinha, e hoje, com o aumento nas vendas de eletrônicos e de computadores tem se tornado preocupante.“A legislação responsabiliza os fabricantes, mas essa responsabilidade não é isolada, o usuário também tem que ter essa preocupação, mas as pessoas não têm essa consciência”, enfatiza.O que pode ser um grande problema é para a empresa Compal uma alternativa de negócios. A empresa disponibiliza um espaço para receber lixo eletrônico. A estrutura plástica normalmente é enviada para reciclagem e já o material eletrônico é encaminhado para uma siderúrgica. “Alguma parte desse lixo é aproveitável”, diz João Teixeira, encarregado de compras e sucata.Lixo eletrônico é o nome dado aos resíduos resultantes dos equipamentos eletrônicos e inclui televisores, celulares, computadores, geladeiras e outros dispositivos. Descartados em lixões, esses equipamentos são um sério risco para o meio ambiente, pois possuem na sua composição metais pesados altamente tóxicos, tais como mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Em contato com o solo, estes produtos contaminam o lençol freático; se queimados, poluem o ar. Além disso, causam doenças graves em catadores que sobrevivem da venda de materiais coletados nos lixões.