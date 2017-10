Pedro Quithé muda estratégia de campanha e passa a atacar adversária

Delma Lopes Pedro Quithé aposta na crítica à Micarla para alavancar sua campanha.

Com apenas 1min15seg no horário eleitoral gratuito e estrutura reduzida de campanha, o candidato Pedro Quithé (PSL), o último das pesquisas eleitorais, resolveu atacar a líder das pesquisas Micarla de Sousa (PV) para chamar a atenção do eleitor. Com apenas 1min15seg no horário eleitoral gratuito e estrutura reduzida de campanha, o candidato Pedro Quithé (PSL), o último das pesquisas eleitorais, resolveu atacar a líder das pesquisas Micarla de Sousa (PV) para chamar a atenção do eleitor.

Em suas últimas falas, o candidato tem deixado de lado suas propostas e disparado contra a deputada estadual. “Mostrando as ações trabalhistas e tributárias contra ela à população, farei a máscara cair”, declarou ao

A candidata da "União por Natal", Fátima Bezerra, segunda colocada nas pesquisas, ficará por enquanto imune aos ataques do advogado. "Ainda não encontreei nenhuma ação na Justiça contra ela".Quithé não se incomoda com as críticas que vem sofrendo por abandonar o “debate propositivo” na campanha. “As pessoas têm que saber também da personalidade dos que podem administrar a cidade pelos próximos quatro anos.”Ele aproveitou para denunciar “método tendencioso” dos institutos de pesquisa, que estariam mostrando aos entrevistados apenas os quatro primeiro colocados: Micarla de Sousa, Fátima Bezerra, Wober Júnior (“É Melhor para Natal”) e Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”).