Acusados de assaltar Itaú são presos em Parnamirim tentando mais um arrombamento

A ousadia dos assaltantes cada vez mais surpreende a polícia. Desta vez, uma quadrilha resolveu arrombar caixas-eletrônicos da agência bancária do Itaú, em Parnamirim, em plena luz do dia. No entanto, os acusados foram surpreendidos por policiais militares e foram presos em flagrante. Além desse crime, a polícia confirmou que os assaltantes são os mesmo que arrombaram caixas-eletrônicos do Itaú da avenida Roberto Freire, no dia 28 de maio.Por volta das 5h da manhã deste domingo (6), a quadrilha encostou um caminhão de carregar boi em frente ao banco, localizado no Centro de Parnamirim e, em seguida, colocaram uma lona preta na parte de dentro da agência para impedir a visão das pessoas que passavam pelo local.De acordo com o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, coronel Paulo Albuquerque, uma viatura fazia patrulhamento na região quando suspeitou da ação dos bandidos. “Os policiais cercaram o banco e renderam os acusados. Dentro da agência estavam dois homens. O restante dava suporte do lado de fora escondidos em carros e conseguiram fugir ao ver a polícia”.O coronel explicou que Vagner da Silva, de 30 anos, e Davi Cordeiro do Amaral Junior, foram presos em flagrante tentando arrombar caixas-eletrônicos. Os acusados já tinham iniciado o arrombamento. “Eles estavam com cilindro de gás e maçarico. Quando fizemos a abordagem, os dois já tinham riscado o local que seria arrombado”, disse coronel Albuquerque.O comandante do 3º BPM informou que o material utilizado para o arrombamento foi apreendido, assim como o caminhão que estava em frente ao banco. “Nós apreendemos ainda rádio comunicadores que eles estavam usando para manter contato com o resto da quadrilha que estava no lado da fora da agência”, frisou.Após a prisão, os dois homens foram levados à delegacia de Plantão da zona Sul. A reportagem do

entrou em contato com o delegado Márcio Delgado Varandas, da Delegacia Especializada em Furtos e Roubo, e foi informada que os acusados são os mesmo que arrombaram o Itaú da avenida Roberto Freire.Márcio Delgado, que já investigava a quadrilha, disse que está interrogando Vagner da Silva e Davi Cordeiro, no sentido de identificar e prender os demais membros do bando.