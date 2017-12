Trajeto de Lula até a zona Norte não será divulgado O percurso é sigiloso para segurança do presidente.

O percurso que o presidente Luís Inácio Lula da Silva fará em Natal ainda é um mistério. Na Base Aérea de Natal (BANT) nenhum oficial sabe informar por que meio o presidente chegará a Avenida Itapetinga, no bairro Santarém, na Zona Norte de Natal, para o comício da candidata Fátima Bezerra.



Segundo a assessoria de imprensa da BANT, a forma como o presidente Lula vai se deslocar até o local do comício, na zona Norte, se de carro ou de helicóptero, não será divulgada por questão de segunrança.



A assessoria de imprenssa da BANT confirmou apenas que Lula deverá chegar a capital por volta das 15h, no Aeroporto Internacional Augusto Severo, após inaugurar, por teleconferência em Mossoró, a Usina Termelétrica Termoaçu.