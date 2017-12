Ufersa adia solenidade com Lula para meio dia Segurança prepara o ambiente para a chegada do Presidente da República.

O clima em Mossoró ainda é de tranqüilidade para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro compromisso será na Universidade Federal do Semi-árido (Ufersa ). O evento que deveria começar às 10h30 foi adiado para o meio dia.



Neste momento a equipe de segurança faz varredura no prédio, onde será realizada a solenidade. Em seguida inicia o credenciamento da imprensa que vai cobrir o acontecimento.



A cerimônia será fechada para 2.300 convidados.









