Futsal do RN é pentacampeão em Fortaleza Equipe potiguar venceu quatro partidas e empatou uma.

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte obteve na noite de sexta-feira(04), a medalha de ouro e o título inédito de pentacampeão brasileiro de futal ao vencer a finalíssima contra o Distrito Federal por 2 x 0, no Ginásio Paulo Sarasate.



Em sua campanha para chegar ao título, o RN empatou com Rio Grande do Sul por 1 x 1, mas venceu todos os outros compromissos: 7 x 2 no Tocantins, 5 x 2 Amazonas, 6 x 0 Santa Catarina e 3 x 1 na Paraíba.



O futsal da PF norte-rio-grandense nunca foi derrotado na competição e mantém uma invencibilidade de quase 60 jogos desde que o evento foi criado em 1985, na cidade de Vitória/ES.

A delegação potiguar também obteve medalhas no atletismo, xadrez e dominó.



A delegação da PF participa em Fortaleza/CE dos XI Jogos Nacionais de Integração do órgão, cuja competição teve início dia 26 de junho e será encerrada hoje (7).