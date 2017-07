Homem é executado encapuzado e com revólver na mão em São Gonçalo

Um homem suspeito de envolvimento com vários assaltos e alguns estupros na cidade de São Gonçalo do Amarante foi executado na noite desta terça-feira (12) em uma estrada carroçável no loteamento Canaã, zona rural do município. Gu - única identificação até o momento – foi encontrado encapuzado e com um revólver calibre 38 na mão. Uma cartucheira com mais de 30 munições intactas foi achada ao lado do corpo dele.O crime foi registrado por volta das 21h. “Tudo indica que estava realizando ou havia realizado algum delito e acabou sendo assassinado pela vítima. Agora cabe à polícia descobrir quem o matou”, disse um policial ao

Um inquérito policial vai ser instaurado na delegacia de São Gonçalo ainda nesta quarta (13). A expectativa da polícia é de que possíveis vítimas de Gu também compareçam à delegacia para reconhecê-lo por fotografias e solucionar alguns crimes ocorridos na cidade.O corpo de Gu foi levado para o Itep, onde será necropsiado e liberado para sepultamento após a devida identificação.