Chinaglia afasta servidora do cerimonial que trocou nome do presidente do Senado O presidente da Câmara explicou que, por ser concursada, a servidora vai retornar à sua função original. Ela é lotada na Coordenação de Relações Públicas e estava trabalhando no cerimonial.

O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), afastou hoje (23) do cerimonial da presidência da Casa a servidora Bernadete Amaral, que trocou o nome do presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), para José Garibaldi. O erro ocorreu durante cerimônia ontem (22), no Palácio do Planalto, em comemoração aos 20 anos da Constituição.



Nas fichas de autoridades entregues a Chinaglia para as saudações às autoridades, o cerimonial escreveu José Garibaldi, quando o correto seria Garibaldi Alves Filho. Chinaglia leu o nome errado e passou por constrangimento público.



O presidente da Câmara explicou que, por ser concursada, a servidora vai retornar à sua função original. Ela é lotada na Coordenação de Relações Públicas e estava trabalhando no cerimonial.



"Eu não posso minimizar [o erro] na medida em que o próprio presidente do Senado se incomodou, eu nem tinha percebido, mas devo explicação a ele", disse Chinaglia, acrescentando que o próprio Garibaldi Alves se incomodou com a situação. Ele fez questão de dizer que a servidora é uma profissional dedicada e continuará exercendo suas funções na Câmara.



Giuseppe (José, em italiano) Garibaldi foi um dos protagonistas da unificação italiana e da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Saiba mais.