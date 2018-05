Após vitória, técnico do América diz que é hora de "trabalhar duro, sério" para enfrentar o CRB Ruy Scarpino analisa que momento é de "pensar e se preparar".

Depois da vitória – de virada – por 2 a 1 diante do Santo André, o técnico Ruy Scarpino disse que o momento agora é de pensar e se preparar para o próximo jogo do América. “Temos que trabalhar duro, sério”, destacou.



O alvirrubro terá uma boa folga na tabela – mais precisamente dez dias – até o próximo jogo contra o CRB, sábado (1), no Machadão. Para Scarpino, o espaço sem jogos vai servir para recuperar os jogadores. “Temos os casos de Robson, Júlio Terceiro, Luis Maranhão e Souza para tratar nesses dias”, informou.



Ele destaca que todos os jogadores do elenco são importantes neste momento da competição. “Sabemos dos problemas por contusão, suspensão e cansaço muscular. Dessa forma, é preciso estar com todos inteiros aqui porque o campeonato é difícil”, disse.



Para o jogo contra o CRB, o técnico Ruy Scarpino não terá o atacante Cascata, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Contudo, Maizena e Max voltam a ser opções para o jogo do sábado (1).