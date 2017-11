"Operação Sal Grosso" terá anúncio dia 23 Pelo menos cinco vereadores podem sofrer maiores implicações.

O Ministério Público deverá anunciar formalmente no próximo dia 23, em entrevista coletiva à imprensa, as providências legais relativas à "Operação Sal Grosso": tipificações de crimes e implicados serão revelados.



A Sal Grosso veio a público no dia 14 de novembro do ano passado, com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, tendo como alvo a Câmara de Vereadores. Um redemoinho inédito em Mossoró.



Devem pipocar denúncias como formação de quadrilha, falsidade ideológica, associação para o crime, lavagem de dinheiro e outros.



As investigações são conduzidas pelo titular da 11ª Promotoria do Patrimônio Público, Eduardo Medeiros. Pelo menos cinco vereadores podem aparecer com as denúncias mais graves.