Papo Jerimum Veja aqui algumas das expressões lingüísticas regionais mais conhecidas e seus significados.

Reiêra: é algo estragado, vem de relho, material usado para açoitar.



Galado: pode ser utilizado tanto para elogiar, cumprimentar ou chingar alguém, dependendo assim, do contexto e tonalidade de como é falado. A origem provável é do ovo, que cientificamente, é chamado de ‘galado’, quando vai dar pinto.



Viche: interjeição, expressão de espanto. Vem de ‘virgem Maria!’.



Ôxe: interjeição e expressão de espanto. Deriva de ‘ô, gente’, que se transformou em oxente e depois, ôxe.



Vissi: deriva de ‘tu vistes?’ e exprime questionamento, significa ‘viu?’, ou ‘entendeu?’.



Muitcho: tratado como erro gramatical, mas como linguagem para a lingüística, o termo significa ‘muito’ e deriva do ‘mucho’, palavra espanhola.



Gabola: quem se gaba de alguma coisa, sujeito metido.



Malhar: tirar sarro, mangar, tirar onda, brincar com alguém.



Sarro: amasso, namoro mais quente.



Vots: expressão de espanto, repugnação ou respulsa por algo que aconteceu ou foi dito. Deriva de vôte, que não se sabe ao certo de onde deriva, mas acredita-se que venha de vai ou vai-te.



Valha: também é utilizada da mesma forma de vots e deriva de ‘Valha-me Deus!’ e outras variações.



Tiks: vale-transporte, deriva de tíquete.









*Outras expressões podem ser encontradas nos livros Papo Jerimum, de Cleudo Freire e Palavreado Cá de Nós, de Max Antonio Azevedo de Medeiros.