Fátima Bezerra: Se necessário fosse, faria tudo outra vez

Vlademir Alexandre Juventude do PT lotou a casa de Fátima Bezerra após a apuração.

“Quero primeiro falar do orgulho que tive de reunir em torno do meu nome lideranças políticas tão respeitadas”, começou.Em seguida, a deputada federal disse que recebia o resultado com “humildade” e desejava boa sorte à nova prefeita. Fátima classificou a campanha de “muito bonita”: “Como disse o poeta, se necessário fosse, faria tudo outra vez”.“Estávamos preparados para governar essa cidade, e nossa proposta era que ela continuasse avançando nos próximos quatro anos”, lamentou.Ela assegurou que continuará procurando captar recursos para a cidade como deputada. “Trabalharei por Natal da mesma forma que tenho pautado minha vida até hoje”, finalizou.Apesar do equilíbrio que demonstrou a deputada, o clima era de emoção entre os militantes que lotaram a casa para prestar solidariedade. Sua fala foi interrompida várias vezes por aplausos e pelos gritos de guerra: “o povo avança, pra valer, Fátima orgulho do PT” e "filhote da ditadura, tua TV não me manipula".