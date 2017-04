Entenda o que acontecerá daqui pra frente com os denunciados na Operação Impacto

Ontem à tarde, depois de um ano e treze dias de investigação, o Ministério Público do Rio Grande do Norte finalmente denunciou os 22 envolvidos na Operação Impacto. O processo diz respeito à suspeita de corrupção durante a votação de vetos do prefeito Carlos Eduardo ao Plano Diretor de Natal.A denúncia envolve compra de votos, recebimento de propina, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. Entre os acusados estão 13 vereadores, dos quais 12 tentam reeleição esse ano.A denúncia não afetará o processo eleitoral dos envolvidos. A Justiça Criminal deve agora ouvir réus, as testemunhas e dar início à análise pericial, num processo que pode durar anos. Concluída a fase de primeira instância, os réus, agora definidos como culpados ou inocentes, podem entrar com pedido de apelação ao Tribunal da Justiça, a segunda instância. Os considerados culpados ainda têm a opção de entrarem com recurso especial no Tribunal Superior de Justiça.Não há prazo para finalização de todo o processo. A previsão é que a decisão final dure pelo menos dois anos. Se os considerados culpados conseguirem se reeleger, perdem imediatamente o mandato, além de serem presos e pagarem uma multa.Toda a investigação será pública, conforme decisão tomada pelo juiz da 4a. Vara Criminal, Raimundo Carlyle, responsável pelo caso.