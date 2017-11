Adolescentes são apreendidos com arma de brinquedo na zona Sul Dupla foi detida por policiais militares durante a operação Cidade Segura.

Dois adolescentes - um com 17 e outro com 16 anos - foram apreendidos por policiais militares na noite desta terça-feira (9), na avenida engenheiro Roberto Freire, em uma das barreiras montadas durante a operação Cidade Segura.



De acordo com o chefe de operações do Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, os dois estavam em uma motocicleta Traxx e despertaram a atenção dos policiais. "Eles estavam em atitude suspeita e foram abordados", disse.



Com a dupla, foi encontrada uma pistola de plástico. Eles foram detidos pelos PMs e encaminhados à delegacia de plantão da zona Sul.