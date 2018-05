ABC: Cinco jogadores entregues ao Departamento Médico

Vlademir Alexandre Márcio Hahn sofreu um torcicolo.

O lateral Piauí sente dores no joelho. Márcio Hahn sofreu um torcicolo e Alexandre Oliveira uma contratura na panturrilha esquerda. Jean Carioca e Fabiano Gadelha reclamam de antigas contusões. Jean voltou a sentir o músculo posterior da coxa esquerda, desta vez, em outra região, e Gadelha sente novamente dores o adutor da coxa direita.Na manhã desta sexta-feira (24), na reapresentação do elenco ABCdista no CT Alberi Ferreira de Matos, muito trabalho para os médicos e fisioterapeutas do clube. Os atletas foram medicados e fizeram tratamento com o fisioterapeuta Ronnie Peterson. Eles serão reavaliados no turno da tarde, avaliação que indicará as reais condições dos jogadores.Fonte: Assessoria de Imprensa