Vídeo animado com rostos de Fátima, Garibaldi e Wilma é suspenso pela Justiça

O juiz da 69ª Zona Eleitoral, Geomar Brito Medeiros, determinou a exclusão de vídeo que contém animações com os rostos da candidata Fátima Bezerra, do senador Garibaldi Filho e da governadora Wilma de Faria. A multa para quem o divulgar varia de R$2 mil a R$ 20 mil.No vídeo os rostos dos políticos aparecem junto com uma música de fundo denominada por ‘Cambalacho’, além de texto. A penalidade foi aplicada ao site YouTube, através de sua controladora Google Brasil Internet Ltda, que para cada dia de atraso no cumprimento da decisão judicial terá que pagar R$ 20 mil, e para os blogs de Josias de Souza, da Folha de São Paulo, além da potiguar Thaisa Galvão.De acordo com o juiz, ambos divulgaram notícias com indicação do link para o referido vídeo, “que tem por propósito difamar e injuriar as pessoas citadas”.Segundo Geomar Brito Medeiros, a voz do narrador emite juízo de valor que se afasta das filmagens reais, e a voz gay, em tom de galhofa e risadaria, tem o propósito de ridicularizar os personagens da animação."Em suma, o vídeo, como um todo, conforma uma peça publicitária de inegável conteúdo difamador e injurioso, e, na medida em que infunde essa mensagem de características depreciativas da honra alheia, dissocia-se da legítima propaganda eleitoral", analisou o juiz eleitoral.