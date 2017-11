Big Brother Virtual

Sites de relacionamentos, blogs, celulares com câmeras, máquinas fotográficas digitais. Tecnologias que têm feito do mundo um verdadeiro "Big Brother" e que ameaça não só a privacidade de seus usuários, mas de qualquer pessoa. A invasão de privacidade muitas vezes ultrapassa o simples incômodo e pode ocasionar um crime cibernético. Para não se tornar vítima, é preciso tomar muito cuidado.Principalmente na Internet, as pessoas perdem noção de que o que for divulgado pode ser acessado por milhões de pessoas e, com isso, acabam se expondo excessivamente.A funcionária pública Ana Paula Cortês não tinha restrições ao uso da Internet até ter uma foto publicada em uma comunidade pornográfica em um site de relacionamentos. "Recebi o pedido de uma pessoa para me adicionar, dizendo que tinha criado uma comunidade para mim. Quando entrei no perfil dei de cara com uma comunidade de baixo nível que usava uma foto minha, publicada no meu álbum", conta.Para tirar a comunidade do ar, ela teve que fazer um verdadeiro trabalho de detetive. "Como o Google não aceita denúncias de difamação, tive que descobrir outro motivo para banir o usuário que fez isso. Depois de muito pesquisar, descobri que ele tinha feito várias comunidades desse tipo, mas só com participantes de uma comunidade de Espiritismo, então, fiz a denúncia por preconceito religioso", relata.A situação fez com que Ana Paula se resguardasse mais no uso do site de relacionamentos. "Não deixo de usar Internet, mas tomo alguns cuidados no Orkut agora. Só adiciono quem eu conheço e meu álbum só pode ser visualizado por amigos".O empresário Maurício Maeterlinck também passou por uma situação constrangedora em razão da falta de privacidade na Internet. "Invadiram minha caixa de e-mail e enviaram mensagens pornográficas para todos da minha lista. Só descobri porque alguns e-mails voltaram".Maeterlinck não tem idéia de como invadiram sua caixa de e-mail e acredita que é difícil evitar que abusos como esse aconteçam. "Diante de tanta tecnologia, acho que não tem como estar livre disso", lamenta.A instituição Safer Net Brasil alerta que devido à falta de conhecimento as pessoas estão se tornando alvo fácil dos vilões da Internet. "O alvo principal são os jovens que, pela ansiedade em desbravar novos horizontes, são levados a fazer coisas que os colocam em situações difíceis".Como não existe legislação específica para a Internet, os crimes virtuais são punidos da mesma forma que os crimes cometidos no mundo real. As denúncias podem ser feitas tanto para a Polícia Federal, em casos de crimes contra os Direitos Humanos (pedofilia, racismo, xenofobia), quanto para a Polícia Civil, que é responsável por crimes contra a honra (calúnia, injúria, difamação) e contra o patrimônio (fraude).A investigação também segue o mesmo padrão, no entanto, a dificuldade de encontrar provas e identificar o autor é maior. O site provedor só pode ser responsabilizado quando são crimes contra os Direitos Humanos, e desde que o provedor saiba da existência do crime, ou seja, haja comunicação por parte do Ministério Público ou de um popular.Se o provedor não tirar o criminoso do ar em um tempo razoável, pode ser responsabilizado criminalmente, com penas que variam de dois a seis anos de prisão.

Dicas de segurança





- Não abra e-mails com assuntos desconhecidos ou remetentes que não façam parte dos seus contatos;- Não abra arquivos anexados com a extenção .exe;- Mantenha sempre atualizados o anti-vírus e os softwares de segurança de seu computador.- Não utilize o espaço como chat (bate-papo) para marcar encontros, fornecendo horários e lugares onde vai estar;- Use, preferencialmente, e-mail para trocar mensagens pessoais;- Não coloque fotos pessoais ou sensuais;- Mantenha poucas informações em seu perfil;- Adicione somente pessoas conhecidas.- Usar para conversar com pessoas que você conhece pessoalmente;- Não deixar sua senha gravada para entrada automática;- Verificar a procedência de arquivos que sejam compartilhados com você;- Nunca exibir imagens ou vídeos que você não queira que sejam compartilhados por outros ou se tornem públicos.- Cuidado com as fotos postas em sites públicos, elas podem ser modificadas;- Não colocar informações pessoais, como endereço, telefone, nome de escola;- Considere que tudo que escrever será lido por todos.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 24 - 6 a 12 de setembro de 2008)