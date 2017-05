Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para este domingo (27)

Sandro Pimentel (PSOL) Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato faz uma grande caminhada a partir das 11h pela Praia dos Artistas, Praia do Meio e Praia do Forte.

Fátima Bezerra (coligação “União por Natal”)

O dia começa com um bandeiraço e planfetagem em bairros da zona sul da cidade. Às 10h30 a candidata participa da comemoração do Dia do Rodoviário e, uma hora depois, faz caminhada na orla da praia de Ponta Negra. Às 13h30 vai ao lançamento da candidatura de Silvano Medeiros (PSB).

Wober Júnior (coligação “É Melhor para Natal”)

O dia será de encontro com lideranças de candidatos a vereadores da coligação.

Dário Barbosa (PSTU)

Às 10h o candidato visita moradores da Redinha e às 14h participa da Marcha da Diversidade na Cidade da Esperança.

Joanilson de Paula (PSDC)

O dia começa com caminhada nas Quintas em companhia do candidato a vereador Chiquinho Enfermeiro. Às 12h vai a uma feijoada com lideranças políticas em Macaíba e, às 17h, visita a sede da escola de samba Balanço do Morro, nas Rocas.

Miguel Mossoró (PTC)

Às 8h o candidato faz caminhada em Mãe Luíza e Areia Preta, às 15h participa da Marcha da Diversidade, na Cidade da Esperança, e por último, vai a uma feijoada com candidatos e correligionários (16h).As agendas de

Micarla de Sousa (coligação “Natal Melhor”)

Pedro Quithé (PSL)

serão publicadas assim que enviadas à redação do

Nominuto.com.