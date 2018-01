Ceará ganha do ABC e quebra jejum de vitórias Clube potiguar começa a se preocupar com a zona de rebaixamento.

Depois de cinco jogos sem vencer, o Ceará quebrou o jejum e bateu o ABC, por 3 a 1, neste sábado (27), no Castelão, pela 28ª rodada do campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o clube segue sonhando com o acesso à elite, agora com 40 pontos e na oitava posição.



Já o ABC começa a se aproximar da parte de baixo da tabela, estacionado com33 pontos, e agora na 13ª posição, a três pontos da zona de rebaixamento.



O lateral Bosco interceptou lançamento para o veterano Sérgio Alves com a mão, dentro da área, e o pênalti foi marcado pelo árbitro, sob protestos dos jogadores abecedistas. Na cobrança, o próprio Sérgio Alves bateu com categoria e fez o primeiro gol. No lance, Bosco foi expulso, deixando o clube potiguar com dez em campo, em situação complicada.



Quando o ABC voltou a crescer na partida, o time da casa deu novo golpe. Jorge Guerra lançou Cleisson, que dominou e tocou na saída do goleiro, ampliando o placar para o Ceará, aos 39.



O Ceará voltou para o segundo tempo mais organizado, e apertou a marcação, dificultando a saída de bola do ABC. Mas aos sete minutos o time potiguar quase marcou. Elton mandou uma bomba em cobrança de falta da intermediária, mas o goleiro Adilson fez boa defesa no canto esquerdo.



Apesar da forte marcação cearense, o ABC continuava melhor na partida e levando perigo ao gol de Adílson mais uma vez. Piauí fez boa jogada pela lateral esquerda e quase marca, de novo o goleiro Edilson fez grande defesa.





O ABC fez seu gol aos 40 minutos, numa cobrança de falta de Luizinho Netto, que chutou no ângulo do goleiro Adílson. Mas o time potiguar não teve nem tempo de comemorar e sofreu o terceiro. Ederson recebeu passou por Paulo César e chutou em cima de Ranieri, que espalmou e Sérgio Alves aproveitou para dar números finais ao jogo.



Próximos jogos

Pela 29ª rodada da competição, o Ceará enfrenta o Criciúma, no próximo sábado, no estádio Heriberto Hulse, às 16h10. Já o ABC joga um dia antes, contra o Bahia, às 20h30, no Frasqueirão.



Ficha Técnica



Ceará 3 x 1 ABC



Local: Estádio Castelão, em Fortaleza – CE

Público: 6.781 pagantes

Renda: R$ 69.420,00

Árbitro: Patrício Antônio de Souza - PE

Cartões amarelos: Paulo César, Márcio Santos e Alexandre (ABC);

Cartão vermelho: Bosco (ABC)

Gols: Sérgio Alves, aos 24'/1T e 41'/2T e Cleisson, aos 39'/1T (Ceará); Luizinho Netto, aos 40'/2T (ABC).



Ceará

Adilson; Dedé, Fabrício, Dezinho e Jorge Guerra; Cleisson, Chicão, Michel e Marcos Paraná (Róbson Luís); Sérgio Alves e Charles Chad (Ederson).

Técnico: Lula Pereira



ABC

Ranieri; Bosco, Paulo César, Márcio Santos e Piauí (Luizinho Netto); Hélton, Everton, Marcelinho e Leandro Sena (Sorato); Warley (Alexandre) e Ronaldo Capixaba. Técnico: Artur Neto



Local: Estádio Castelão, em Fortaleza – CE

Público: 6.781 pagantes

Renda: R$ 69.420,00

Árbitro: Patrício Antônio de Souza - PE



Com informações com os sites do ABC e do Ceará