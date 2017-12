Brasil vai lançar campanha publicitária para divulgar mundialmente destinos turísticos

A divulgação dos destinos turísticos brasileiros no exterior é o objetivo da campanha publicitária Brasil Sensacional, que será lançada em Nova York (EUA) na próxima segunda-feira (22).O evento, promovido pela Embratur, órgão do Ministério do Turismo, vai contar com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Turismo, Luiz Barreto.Durante o lançamento da campanha, serão exibidas as peças que serão veiculadas nos países considerados prioritários para a promoção internacional do Brasil. A campanha pretende atingir turistas estrangeiros de variados perfis e níveis de exigência.

* Fonte: Agência Brasil.