Putin e Trump devem conversar por telefone no sábado, diz Kremlin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente norte-americano, Donald Trump, devem conversar por telefone amanhã (28), no primeiro diálogo desde que Trump assumiu a Presidência dos Estados Unidos, informou o Kremlin.

A conversa telefônica será um primeiro passo crucial em direção ao que o Kremlin e a Casa Branca esperam ser uma reaproximação nas relações entre os países, que atingiram alto nível de tensão durante o governo do ex-presidente Barack Obama.

A conversa também será acompanhada de perto por críticos de Trump, após agências de inteligência dos Estados Unidos alegarem que serviços de segurança da Rússia tentaram influenciar a eleição presidencial norte-americana a favor do republicano.

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, perguntado por agências de notícias russas se o telefonema irá acontecer no sábado, respondeu: "sim", mas não deu mais detalhes.

Durante a campanha eleitoral norte-americana, Putin e Trump elogiaram as qualidades pessoais um do outro e disseram estar esperançosos em recomeçar relações.

Trump levantou a possibilidade de rever sanções impostas sobre a Rússia após Moscou anexar a região ucraniana da Crimeia em 2014 e ajudar rebeldes separatistas na luta contra forças do governo da Ucrânia no leste do país.

Merkel

E é justamente sobre a Rússia que a a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, deve conversar amanhã com o presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump pode conversar com Merkel sobre a retirada de sanções norte-americanas impostas à Rússia em resposta à intervenção na Ucrânia, como sugeriram reportagens na mídia norte-americanas durante a noite.

Uma fonte ligada à Casa Branca informou que se tal medida for tomada por Trump, a União Europeia não iria necessariamente seguir a decisão de Washington, uma vez que as sanções da UE continuam atreladas à implementação do acordo de paz de Minsk.