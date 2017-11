Ibama delimita portos e aeroportos por onde podem passar espécies em extinção

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) designou por quais portos e aeroportos espécies em extinção da fauna e da flora poderão entrar e sair do país.De acordo com a Instrução Normativa n.º 188, publicada na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial da União , na Região Centro-Oeste, o Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – será o ponto liberado pelo Ibama. Na Nordeste, serão o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE), e o Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães.O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), e o Porto de Belém, no Pará, são os pontos autorizados na Região Norte. No Sudeste, são o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, o Porto de Santos e o Porto de Vitória, no Espírito Santo. No Sul, estão liberados o Aeroporto Internacional Salgado Filho, Porto Alegre (RS), Portos de Paranaguá (PR), Itajaí (SC) e Uruguaiana (RS).De acordo com o texto, “o Ibama deverá garantir estrutura para fiscalização nos pontos citados acima, e a norma entra em vigor em 120 dias.”