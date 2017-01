ABC enfrenta o Ceará com quatro reforços O “duelo de alvinegros” será uma briga direta pelo G-4

O ABC encara o Ceará na tarde deste sábado (5), no estádio Frasqueirão, às 16h, partida válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O desafio de alvinegros promete ser um duelo interessante, já que os dois times buscam uma recuperação na tabela visando o G-4.



O Alvinegro potiguar vem embalado após uma vitória no jogo contra Fortaleza por 3 a 2, no sábado (28), no estádio Castelão. Já o desafiante amargou uma derrota contra o Avaí por 2 a 1, na Ressacada, também pela oitava rodada e ocupa a nona posição na tabela, apenas uma atrás do ABC.



Para este jogo, o técnico do Ceará, Lula Pereira, poderá contar novamente com os atletas Ciel e Reginaldo, que no início da semana foram relacionados pela diretoria do clube com problemas de indisciplina. Já Allan Delon, o terceiro listado, teve o contrato rescindido e não faz mais parte do elenco.



Entretanto, o zagueiro André Rancharia, que faz sua estréia, e o lateral-esquerdo Fábio Vidal, que entra no lugar do Esquerdinha, são os reforços do alvinegro cearense. No departamento médico, Reginaldo e o zagueiro recém-contratado Paulo Roberto Timoso, com uma lesão no tornozelo direito, não foram relacionados para a partida.



Já no ABC, o técnico Ferdinando Teixeira não poderá escalar para o time titular dois jogadores: O volante Márcio Hahn, que cumpre suspensão automática em virtude do terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza e o zagueiro Márcio Santos, expulso na partida contra o Paraná, e punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva com três partidas.



Em contrapartida o alvinegro terá os reforços de Paulo César e Vainer, que foram liberados pelo departamento médico após o tratamento para dores musculares. Completando o time, Marcelo Silva e Ronaldo Capixaba já estão à disposição do treinador.



Ficha Técnica:



ABC

Paulo Musse, Ben-Hur, Paulo César e Fabiano; Allyson, Bosco, Adelmo, Jean, Rodriguinho, Valdir Papel e Alexandre.

Técnico: Ferdinando Teixeira



Ceará

Marcelo Bonan, André Rancharia, Dezinho e Fábio; Fábio Vidal, Michel, Chicão, Cleysson, Marcos Paraná, Luís Carlos e Vavá.

Técnico: Lula Pereira