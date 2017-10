Flávio Veras crê na recuperação do registro de candidatura

O prefeito de Macau, Flávio Veras (PMDB), está confiante na sua reeleição para a Prefeitura do município. Apesar de ter o seu registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral de primeira instância, o prefeito acredita que o TRE devolverá o direito de que ele participe do pleito.Com o registro cassado devido a uma utilização indevida do site da Prefeitura, promovendo propaganda institucional, Flávio Veras afirma que determinou que a propaganda fosse suspensa no prazo legal, mas a determinação foi descumprida pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Macau, que veiculou a propaganda institucional do município por 12 dias.“Foi uma falha da assessoria de comunicação. Eu já havia alertado para os prazos da Justiça Eleitoral, mas eles descumpriram a determinação”, explicou o prefeito.Contudo, apesar da veiculação da propaganda institucional ser admitida por Flávio Veras e por seus advogados, a defesa do prefeito acredita que o fato não pode ser fator determinante para a cassação do registro devido ao pouco tempo que o site publicou a propaganda.Segundo o advogado Nélio Júnior, que defende Flávio Veras, a lei eleitoral é clara quando diz que a propaganda institucional implica em cassação de registro de candidatura quando ela promove uma disputa de desproporcionais condições entre os candidatos. Porém, o advogado entende que não foi o caso.“Em uma cidade com 25 mil habitantes e que poucos têm acesso à Internet, é impossível dizer que a veiculação da propaganda por 12 dias fez com que a disputa entre os candidatos seja desproporcional”, explicou Nélio Júnior.

Medo?

Flávio Veras afirma que o candidato Zé Antônio (PSDB) está com medo de disputar a eleição contra ele. O candidato tucano foi quem acionou a Justiça para cassar o registro de Veras e, para o prefeito, a medida terá efeito contrário.“As pessoas ficaram revoltadas com a atitude dele. Ele parece que tem medo de disputar a eleição comigo. Em uma situação dessas, tem que ser igual a time de futebol: quem quer ser campeão não pode escolher o adversário”, disse Flávio Veras.