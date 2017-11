Aumento da área saneada de Natal depende da ETE do Baldo e do Emissário Submarino

César Augusto Ponta Negra será a região que abrigará o Emissário Submarino.

Desde a década de 70, quando a antiga estação de tratamento do Baldo parou de funcionar, que parte de Natal lança seu esgoto direto no Rio Potengi. A Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) pretende diminuir esse impacto ambiental com a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).A ETE tratará daqui a 12 meses, quando for concluída, o esgoto de 22 bairros da cidade. Será depurado o esgoto de 400 mil habitantes. Segundo o assessor técnico da Caern Isaias Filho, enquanto a estação não fica pronta, o esgoto continua indo para o Potengi ou para as lagoas de estabilização.“Entre os anos setenta e hoje, não tinha aparecido nenhuma tecnologia que se adequasse à área disponível”, explicou Isaias sobre a demora para construir uma ETE. A estação vai custar R$ 61 milhões, com recursos do Estado e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).O representante da Caern salientou que Natal é 33% esgotada, mas que durante muito tempo não saiu dos 20%. O percentual cresceu quando alguns bairros da zona Oeste receberam esgotamento sanitário.Quintas, Bom Pastor e Nazaré foram as áreas contempladas que diminuíram a distância dos 100%, embora não exista nenhum projeto para estação ou lagoa de estabilização na região.

Emissário Submarino

Para resolver o problema de parte da região sul, a Caern implantará o projeto do Emissário Submarino , que está em fase de ajustes e já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico (Comsab). A obra custará R$ 81 milhões e, conforme Isaías, uma solução ambiental já foi encontrada. Ele afirma que o tratamento a ser aplicado permite o reuso da água de forma irrestrita, podendo até irrigar plantações.O esgoto de Ponta Negra, Capim Macio e áreas adjacentes será coletado por uma rede única e lançado no mar – nessa parte são 5 km de extensão - com tratamento chamado de terciário. “Além da remoção da carga orgânica, acontecerá a desinfecção a base se raios ultravioletas e mais um tratamento para remoção de fósforo e nitrogênio”, explica o técnico.Mesmo com essas duas grandes obras concluídas, alguns bairros continuarão sem esgotamento sanitário. “A área entre o conjunto Pirangi, Jiqui e Neopolis e parte da Zona Norte não estão inclusos nesses projetos”, diz Isaias.