Sábado tem Campeonato Potiguar de Rally

Iniciantes com qualquer tipo de carro (4x2 e 4x4) e competidores mais experientes se reúnem no próximo sábado (20/10) para a realização da quarta etapa do Campeonato Potiguar Petrobras de Rally.As inscrições já podem ser feitas pelo telefone 84.9981-1648 ou pelo e-mail: [email protected] Mais informações estão disponíveis no blog do campeonato: potiguarderally.blogspot.com .O Campeonato Potiguar Petrobras de Rally é dividido em três categorias: Graduados (mais experientes), Turismo e Universitário (iniciantes e carros 4x2). O percurso dessa vez será definido pelas trilhas de Extremoz e Ceará Mirim.Depois de largarem do posto Novo Horizonte, a turma do rally norte-rio-grandense partirá para 4 horas de prova até a chegada, confraternização e divulgação dos resultados no Natal Norte Shopping.Fonte: Assessoria de imprensa Campeonato Potiguar Petrobras de Rally