Arthur Neto deve escalar Rodriguinho e Valnei contra o Fortaleza Os jogadores entram nas vagas de Márcio Santos e Leandro Sena, suspensos

Às vésperas do jogo contra o Fortaleza, o técnico Arthur Neto fez o último treinamento na tarde desta segunda-feira (22) e vai manter o mesmo time que derrotou o Paraná, mas com algumas modificações forçadas pelos cartões tomados.



Em virtude disso, Márcio Santos e Leandro Sena estão suspensos do jogo da terça-feira (23) por conta de terem recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o tricolor paranista. Dessa forma, Valnei e Rodriguinho entram no lugar dos dois atletas.



O time titular do ABC será formado por Ranieri, Luisinho Neto, Paulo César, Valnei e Márcio Panda; Alexandre Oliveira, Márcio Hahn, Fabiano Gadelha e Rodriguinho; Ronaldo Capixaba e Warley.



Outros dois jogadores do alvinegro – Jean e Ivan – estão no departamento médico e ainda serão reavaliados na terça-feira para saber se reúnem condições para o jogo. O zagueiro e capitão Ben-Hur ainda se recupera de uma cirurgia na mão direita e também não deve ser escalado.



Durante o treinamento, Arthur Neto pôs Bosco, que costumeiramente atua na lateral-direita, na esquerda como fez no jogo contra o Paraná onde o jogador marcou o gol da vitória.



Indagado se está preparado para atuar novamente na esquerda, Bosco respondeu: “estou preparado para jogar independente da posição”. O lateral alvinegro ressaltou que “o ABC tem que ir para cima e não pode dar chance para eles (Fortaleza)”.



Ele revelou que jogar na lateral-esquerda não é novidade. “Já joguei nessa posição quando defendi o Ituano, Paulista de Jundiaí e no Atlético Mineiro”, informou. Na equipe mineira, Bosco disse que era o “coringa” do time. “Foi em 2002 quando o técnico era o Levir Culpi que me escalou naquele lado do campo”, lembrou.



Já o meia Rodriguinho está bastante confiante em retornar ao time titular. "Estou um pouco sem ritmo de jogo, mas voltando vou dar meu máximo", afirmou. Ele disse que já conversou com o novo técnico. "Ele (Arthur Neto) me pediu para jogar alegre", comentou.



Ele ressaltou a vontade dos jogadores em repetir o resultado do primeiro turno quando derrotaram o Fortaleza jogando no Ceará. "Temos que impor nosso ritmo", destaca.



O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, o jogo entre ABC e Fortalezam que se enfrentam no estádio Frasqueirão na terça-feira (23), a partir das 21h45.