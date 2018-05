Seleção Brasileira Feminina Sub-17 disputa Mundial da Nova Zelândia Brasil está no grupo D e estréia no dia 30 de outubro contra Inglaterra; equipe viaja hoje

A Seleção Brasileira Feminina Sub-17, comandada pelo técnico Marcos Gaspar, se preparou desde o dia 6 de outubro na Granja Comary, em Teresópolis, para a disputa do primeiro Mundial da categoria, que acontece na Nova Zelândia, de 28 de outubro a 16 de novembro.



A equipe embarca nesta sexta-feira (24) no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, às 13h10, no vôo AR 1255, e segue com escala em Buenos Aires para Auckland, de onde vai para a cidade de Wellington, na Nova Zelândia, com chegada prevista às 8 horas do dia 26 de outubro (17 horas do dia 25 de outubro, no horário de Brasília).



O Brasil está no grupo D, ao lado de Inglaterra, Coréia do Sul e Nigéria. A estréia da Seleção Brasileira será no dia 30 de outubro, contra a Inglaterra, em Wellington. O jogo seguinte será contra a Coréia do Sul, no dia 2 de novembro, também em Wellington. O último jogo da primeira fase, contra a Nigéria, acontece no dia 5 de novembro, em Christchurch.



O grupo A é formado por Nova Zelândia, Canadá, Dinamarca e Colômbia; Costa Rica, Alemanha, Coréia do Norte e Gana formam o grupo B. O grupo C tem Japão, Estados Unidos, França e Paraguai. Os dois melhores colocados de cada grupo classificam-se para as quartas-de-final.



