Candidatos usam horário para mais propostas Saúde, saneamento e educação foram pontos bem abordados pelos postulantes à Prefeitura de Natal.

Os candidatos à Prefeitura de Natal aproveitaram o tempo destinado no horário eleitoral desta segunda-feira (15) a apresentar mais propostas de governo.



Saúde, saneamento e educação foram pontos bem abordados pelos postulantes ao cargo.



Coligação “Natal Melhor”



A candidata Micarla de Souza abordou o tema da saúde e disse que deve ser prioridade destacando o planejamento. Além disso, citou quais projetos têm para a área além da drenagem e planejamento



Coligação “Liberta Natal”



Joanilson Rego lembrou a Operação Impacto questionando a posição dos adversários diante do episódio na Câmara Municipal.



PSTU



Dário Barbosa disse que “a cada dois anos os políticos enganam os trabalhadores” e voltou a defender a forma de governo com os trabalhadores.



PSOL



Sandro Pimentel continuou com suas propostas. Dessa vez, voltadas para cultura, esporte e lazer.



PSL



Programa não foi veiculado por infração à Lei Eleitoral.



Coligação “União por Natal”



O programa começa chamando para o encontro com o presidente Lula, que também teve seu depoimento veiculado no horário em defesa da candidata da coligação junto com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Além disso, falou do desejo da casa própria e de obras de drenagem



PTC



Apresentou a necessidade de escada rolante em Mãe Luiza. Um de seus projetos de campanha.



Coligação “É melhor para Natal”



Wober Júnior apresentou seu “Manifesto a Natal” onde falou dos motivos que o levaram a concorrer nas eleições deste ano.