Cristina Kirchner anuncia fim do sistema previdenciário privado na Argentina Com o novo decreto, os administradores privados dos fundos de aposentadoria e pensões não irão mais atuar no país e os seguros serão controlados pelo Estado.

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pôs fim ao sistema previdenciário privado do país. O anúncio foi feito hoje (21), informa a Agência de Notícias da República Argentina (Telam). Em seu pronunciamento, ela garantiu que vai enviar o projeto do novo sistema integrado de seguro ao Congresso argentino.



Com o novo decreto, os administradores privados dos fundos de aposentadoria e pensões não irão mais atuar no país e os seguros serão controlados pelo Estado.



Segundo informações da Telam, a presidente afirmou que essa decisão é estratégica e estrutural em defesa dos aposentados e pensionistas argentinos.



Cristina Kirchner fez o anúncio na presença de governadores, ministros, parlamentares, líderes sindicais e sociais e representantes de entidades de direitos humanos.