20 perguntas: Vá entender a crise!

Ilustração: César Augusto

O Brasil e o mundo estão assistindo, atônitos, aos "balanços" da economia provocados pela desestabilização do mercado de ações dos Estados Unidos. Se a ordem agora é ter cautela até que "as coisas" melhorem, enquanto aguardam as pessoas estão inserindo no seu vocabulário palavras que certamente nunca tenham ouvido antes. São expressões usadas no mercado financeiro e que estão se tornando corriqueiras no dia-a-dia da crise. Saiba o significado de algumas dessas expressões mais usadas.





1.Alavancagem?

Uso de recursos ou ativos de terceiros para aplicação no mercado financeiro. Em uma operação com alavancagem, o fundo ou o banco investem usando recursos "emprestados" superiores ao seu próprio patrimônio. A alavancagem é calculada dividindo-se a dívida pelo patrimônio.



2.Ativos?

Bens, direitos, créditos e valores pertencentes a uma empresa ou pessoa.



3.Commodities?

São matérias-primas na sua forma bruta (açúcar, feijão, carne bovina, petróleo bruto, cimento, camarão, sal, fruticultura, castanha de caju, entre outras). O Brasil é campeão em exportação de commodities. O saldo da balança comercial brasileira é praticamente definido pelas exportações das commodities.



4.Subprime?

São títulos em que o perfil das pessoas não têm um nível alto de confiabilidade. A crise americana ocorreu porque o mercado financeiro concedeu empréstimos a pessoas que não tinham condições de honrar seus compromissos.



5.Bolha?

Fenômeno que ocorre quando um ativo financeiro é precificado no mercado de forma crescente e não é justificado pelos fundamentos da economia. Por exemplo: quando o preço de uma hipoteca se eleva ao ponto de tornar o seu valor final tão alto que foge completamente do valor real do imóvel praticado pelo mercado.



6.Circuit Breaker?

É um mecanismo de controle da variação dos índices das bolsas. Quando as cotações superam limites estabelecidos de alta ou de baixa as negociações são interrompidas para ativar movimentos mais bruscos. No Ibovespa é ativado quando atinge 10%. Os negócios são paralisados por trinta minutos e retomados em seguida. Depois da retomada do pregão, se a queda persistir e chegar a 15%, os negócios são novamente paralisados, desta vez por uma hora.



7.Recessão?

É a diminuição mais suave da produção e do emprego. Temos um processo recessivo quando o Produto Interno Bruto - PIB apresenta uma queda durante dois semestres consecutivos.



8.Depressão?

É o aprofundamento da recessão. É a queda da atividade mais acentuada, que chega a níveis bem mais baixos.



9.Estagflação?

Reflete o estado em que a economia está estagnada e com inflação. É quando inexiste o crescimento da produção.



10.Hedge?

Significa a salvaguarda. É muito usada pelas grandes companhias como uma operação paralela e que dá suporte à operação oficial. A sua finalidade é minimizar o risco financeiro de operações atreladas a taxas cambiais oscilantes.



11.Put?

Termo usado no mercado de ações que significa opção de venda. É quando o investidor compra uma opção de venda, paga um prêmio para adquirir um determinado ativo financeiro por um preço previamente determinado na data de vigência ou na data de vencimento da opção.

12.After Marketing?

Permite a negociação de ações no período noturno, após o horário regular, de forma eletrônica.



13.Home Broker?

Processo que permite a negociação de ações via internet. Está interligado ao sistema de negociações da Bovespa e permite que a pessoa compre e venda ações através do site da sua corretora.



14.Day Trade?

É comprar e vender no mesmo dia a mesma quantidade de títulos de uma empresa, utilizando, para isso, a mesma corretora e o mesmo agente de compensação.



15.Índice Bovespa (Ibovespa)?

É o mais importante indicador do desempenho do mercado de ações brasileiro, pois retrata o comportamento das principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.



16.Nasdaq?

É uma bolsa de valores eletrônica, constituída por um conjunto de corretores conectados por um sistema informático e formado por empresas de alta tecnologia em eletrônica, informática, telecomunicações e biotecnologia.



17.IBrX?

É o índice Brasil de preços que mede o retorno de uma carteira composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas da Bovespa, em número de negócios e volume financeiro.



18.Liquidez?

É a capacidade de converter um investimento em dinheiro. Quanto mais fácil for a "troca", mais líquido é o investimento.



19.Securitização?

É uma operação de crédito da qual títulos fazem parte da garantia de pagamento. Nesse tipo de operação, empréstimos e outros ativos são convertidos em títulos que podem ser vendidos a investidores. Isto é, o investidor compra um título garantido pelo recebimento da dívida do tomador de empréstimo.



20.Recuperação?

É a retomada do aumento da atividade econômica. Quando há um crescimento em relação aos níveis anteriores.





*O Nasemana ouviu o economistas e consultou os sites: www.infomeney.com.br e www.ibovespa.com.br.