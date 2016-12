Caern divulga resultado de concurso público

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) divulgou o resultado final do concurso público para provimento de cargos, realizado pela Comperve/UFRN.Os aprovados serão chamados conforme a ordem de classificação estabelecida pelo Edital 01/2008 - CAERN/CEC, visando o preenchimento de vagas em Natal e nas regionais de Mossoró, Caicó, Assu, Pau dos Ferros e Litoral.Foram realizadas 8.752 inscrições e aprovados 622 candidatos, que devem manter endereços atualizados, para facilitar a localização.A lista completa dos aprovados está disponível no site

www.comperve.ufrn.br

. No ato da admissão, os candidatos deverão apresentar duas fotos 3x4, coloridas e recentes e cópias autenticadas dos seguintes documentos:-Certidão de Nascimento ou de Casamento-Certidão de Nascimento dos dependentes-Carteira de Identidade-Certificado de Reservista, se for o caso-Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição- Cadastro de Pessoa Física (CPF)-PIS/PASEP, se já for inscrito-Comprovante de residência, conta de água, luz ou telefone fixo

Os candidatos devem também apresentar:

Fonte: Assecom/RN.

-Comprovação dos requisitos exigidos no Item 2 do Edital-Registro e quitação junto ao conselho ou órgão fiscalizador do exercício profissional, para os cargos com profissão regulamentada.-Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme previsto no artigo 37, inciso XVI, da --Constituição Federal.-Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);-Folha com Foto da Carteira de Trabalho e Previdência Social-Declaração do Tipo Sanguíneo;-Certidão Negativa (Civil e Criminal da Justiça comum e Justiça Federal.-Conta Bancária.